نشاطات تاريخية متنوعة بالمتحف الوطني للجيش بمناسبة عيد النصر

تحل هذا الاثنين الذكرى 56 لوقف إطلاق النار عيد النصر،وبهذه المناسبة ينظم المتحف المركزي للجيش نشاطات تاريخية تتواصل الى غاية ال24 من الشهر نفسه.

وسيتضمن البرنامج الاحتفالي زيارات لتلاميذ المؤسسات التربوية وتتزامن هذه الاحتفالات مع العطلة المدرسية.

واعتبر مدير المتحف المركزي للجيش العقيد مراد شوشان ذكرى عيد النصر مرحلة مفصلية رسمت انتصار الشعب الجزائري والدبلوماسية الجزائرية التي أرغمت المستعمر الفرنسي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار وكان لها ذلك.

ويوضح مراد شوشان في هذا الصدد"أن يوم 19 مارس 1962يؤرخ لانتصار الشعب الجزائري ودور المجاهدين الجزائريين الذين اجبروا فرنسا على الاعتراف بالنصر للجزائريين".

من جهته الدكتور حسين عبد الستار الذي نشط دورة تاريخية بعنوان ذكرى عيد النصر تتويجا لنضال وتضحية الشعب الجزائري دعا إلى ضرورة الاهتمام بالتاريخ والذاكرة الوطنية.

وأوضح عبد الستار في هذا الخصوص"أن هذا الوطن لم يأتي بمجرد الصدفة لهذا من الواجب اليوم أن نهتم بالتاريخ ونوصله للأجيال القادمة نقلا صحيحا وندعمهم بمناعة تاريخية تبقى لهم في المستقبل، وعلى كل إنسان من مكانه أن يقدم لهذا الوطن من خلال أداء واجباته تجاهه".

ولقد عرفت هذه التظاهرة إقامة معارض للصور التاريخية وعرض لأشرطة وثائقية تبرز محطات الثورة التحريرية المجيدة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية