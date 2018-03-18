كأس العرب للأندية لكرة اليد: ترجي أرزيو ينهزم أمام نادي قطر (34-41)

انهزم فريق ترجي ارزيو امام نادي قطر بنتيجة 34-41 (الشوط الاول : 19-17)، برسم اليوم الثالث عن المجموعة الثانية من منافسة كأس العرب للأندية الحائزة على الكؤوس لكرة اليد (رجال), اليوم الاحد بمدينة صفاقس التونسية.

وتعد هذه الهزيمة الثالثة للنادي الجزائري بعد سقوطه امام كل من أهلي جدة السعودي (24-28) ونادي ساقية الزيت التونسي (26-38).

ويتواجد ترجي أرزيو في المجموعة الثانية رفقة كل من أندية ساقية الزيت (حامل اللقب), نادي قطر، اهلي جدة، اتحاد طرابلس (ليبيا) وأهلي سداب (عمان)، في حين تتشكل المجموعة الاولى من اندية وفاق عين التوتة الجزائري و نادي كرة اليد جمال (تونس) والغرافة (قطر) واهلي طرابلس (ليبيا) ومولودية وجدة (المغرب) أما نادي الشرطة العراقي فقد انسحب.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز الاربعة الاولى عن كل مجموعة الى الدور ربع النهائي المقرر يوم الخميس 22 مارس، فيما يقام نصف النهائي يوم الجمعة النهائي يوم الأحد.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج