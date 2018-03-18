تناول الأسماك الزيتية مرتين أسبوعيا يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة الثلث

أفادت دراسة طبية حديثة بأن تناول كميات من الأسماك الزيتية، مثل السلمون والماكريل والسردين مرتين أسبوعيا، يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة الثلث.

وأوضحت الدراسة، التي أجريت في كلية الطب بجامعة (ساوث داكوتا) الأمريكية على 2500 من كبار السن أن "الأشخاص الذين لديهم كميات أعلى من مادة (أوميغا 3) كانوا أقل عرضة للوفاة خلال السنوات السبع التالية بنسبة 34 في المئة، كما كانوا أقل عرضة بنسبة 39 في المئة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية".

وأضافت الدراسة أن "الأحماض الدهنية الموجودة فى المأكولات البحرية الزيتية، مثل السلمون والماكريل والسردين تعد مؤشرا أفضل على الصحة الجيدة في ما يتعلق بمستويات الكوليسترول".

وقال الدكتور وليم هاريس من جامعة (ساوث داكوتا) "نعلم جميعا أن مستوى الكوليسترول في الدم يعد أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يعني أن ارتفاع مستوى الكوليسترول ينذر بمخاطر أعلى للوفاة المبكرة".

وخلصت الدراسة إلى أن النظام الغذائي الغني بالسمك الزيتي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب الأخرى".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج