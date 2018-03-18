الرئيس السوري يزور الخطوط الأمامية في الغوطة الشرقية

زار الرئيس السوري بشار الأسد ،الأحد، الخطوط الامامية في الغوطة الشرقية بريف دمشق الشرقي، حيث يتقدم الجيش السوري ضد المسلحين، حسبما افاد به التلفزيون السوري.

وبث التلفزيون صورتين، حيث ظهر فيهما الرئيس الأسد محاطا بالجنود مع تسمية توضيحية تقول إنه "على خطوط النار في الغوطة الشرقية، الرئيس الأسد مع أبطال الجيش السوري".

وتأتي هذه الزيارة النادرة في الوقت الذي تحرز فيه القوات السورية خطوات واسعة في المعارك ضد الجماعات الارهابية في الغوطة الشرقية.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الاف الاشخاص "فروا اليوم من مناطق الغوطة الشرقية باتجاه المعابر الآمنة التي حددها الجيش السوري".

وتمكن الجيش السوري من السيطرة على بلدتي "سقبا "و "كفربطنا"، خلال عملياته العسكرية التي يخوضها في "الغوطة الشرقية" بريف دمشق.

وكان الجيش السوري تمكن يوم الجمعة الماضي من استعادة السيطرة على بلدتي"جسرين" و"الريحان"، ليصبح على مشارف "دوما" عقب حملته العسكرية التي يشنها ضد الارهابيين.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت يوم الجمعة استعادة السيطرة على 70 % من مناطق الغوطة عقب عمليات عسكرية .

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج