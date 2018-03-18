كأس الكونفدرالية : إتحاد الجزائر يتعادل أمام مانيما الكونغولي ويتأهل إلى الدور السادس عشر"مكرر"

تأهل فريق اتحاد الجزائر إلى الدور السادس عشر"مكرر"من منافسة كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم رغم تعادله أمام الضيف نادي مانييما الكونغولي بنتيجة (1-1) الشوط الأول (0-0)،هذا الأحد بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر العاصمة) برسم إياب الدور 16 من المنافسة القارية.

وسجل هدفي المباراة كل من أسامة درفلو (د82) لفائدة تشكيلة "سوسطارة"ومانزوكي (د90) للنادي الكونغولي.

وكان الفريقان قد افترقا على نتيجة التعادل (2-2) في لقاء الذهاب بمدينة كيندو بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسيتعرف الاتحاد على منافسه في الدور السادس عشر"مكرر"يوم الأربعاء المقبل من خلال إجراء عملية القرعة الخاصة بهذا الدور بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالقاهرة المصرية.

وضمن نفس المنافسة، تأهل ممثل الجزائر الآخر، شباب بلوزداد، إلى الدور السادس عشر "مكرر" رغم هزيمته أمام نادي نكانا الزامبي بنتيجة 1-0 (الشوط الأول: 0-0) أمس السبت بمدينة كيتوي (زامبيا) في لقاء الإياب من المنافسة القارية ، علما أن مقابلة الذهاب انتهت بفوز أبناء "العقيبة" ب(3-0).

كما سيتعرف الشباب أيضا على منافسه في الدور السادس عشر"مكرر"من خلال القرعة المقررة يوم الأربعاء المقبل بمقر الكاف.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج