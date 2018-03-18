الدور الـ 16 لرابطة أبطال إفريقيا"إياب": وفاق سطيف يتأهل إلى دور المجموعات بعد فوزه على آدونا ستارز الغاني

تأهل وفاق سطيف إلى دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا بعد فوزه المستحق مساء هذا الأحد بملعب 8 ماي 1945 بسطيف على أدونا ستارز الغاني بنتيجة 4-0(الشوط الأول 2-0) برسم الدور الـ16 لرابطة أبطال أفريقيا (إياب) لكرة القدم.

وقد تميز الشوط الأول بكثرة الكرات الضائعة وعدم التركيز من طرف لاعبي الوفاق إلى غاية الدقيقة الـ5 عندما وزع الربيعي كرة مرت فوق العارضة الأفقية لمرمى الفريق الخصم.

وفي الدقيقة الـ7 استرجع الفريق الخصم كرة ضائعة من زكرياء حدوش لينطلق بها ستيفن أنوكي لكن يقظة دفاع المحليين حالت دون أن يجد هذا اللاعب نفسه وجها لوجه مع حارس الوفاق مصطفى زغبة.

إثرها تفطن الوفاق وأصبح يتحكم أكثر في الكرة ليثمر ذلك بأخطر فرصة لصالح المحليين وذلك في الدقيقة الـ11عن طريق مراقبة بالصدر من طرف ميلود الربيعي الذي صوب الكرة بقوة لتصطدم بالدفاع الذي حولها إلى ركنية.

وتمركز بعد ذلك اللعب بوسط الميدان مع تسجيل سيطرة طفيفة للاعبي الوفاق أثمرت بالعديد من الركنيات إلى حين الدقيقة الـ27عندما نفذ جحنيط ركنية ليستقبل الكرة المهاجم مراد بن عياد وأسكنها برأسية في شباك حارس أدونا ستارز الغاني جوزيف آدو .

واستمرت سيطرة الوفاق ، لكن دون فعالية إلى غاية الدقيقة الـ(45+2) وعن طريق ركنية من تنفيذ زكرياء حدوش نحو خثير زيتي الذي كان متحررا من المراقبة قبل أن تصطدم قذفته برفيقه مراد بن عياد وتخادع حارس الخصم ليعمق بذلك الوفاق النتيجة لتصبح 2-0.

وفي الشوط الثاني دخل عناصر الوفاق مباشرة في اللعب الهجومي بنية تعميق الفارق وفرضوا سيطرة واضحة على آدونا ستارز الغاني الذي تمركز لاعبوه في الدفاع معتمدين على الكرات المعاكسة.

ومن بين أخطر الفرص في هذه المباراة تلك التي صنعها لاعبو الوفاق في الدقيقة الـ58 من خلال أخذ و رد بين جحنيط وميلود ربيعي الذي يعرقل بمنطقة العمليات ويحصل على مخالفة ، لكنها لم تثمر.

وفي الدقيقة الـ61 جسد الوفاق سيطرته بعد تبادل كروي بمشاركة جميع لاعبيه لتنتهي الكرة عند بدران الذي وقع الهدف الثالث بكل روعة.

و واصل الوفاق سيطرته على مجريات المباراة إلى غاية الدقيقة (90+3) عندما نفذ أكرم جحنيط مخالفة التي صدها حارس آدونا ستارز، لكن عبد الحكيم أمقران استرجعها ووقع الهدف الرابع.

للإشارة فإن هذه المباراة التي أدارها الحكم جيست إيفرم زيو من بوركينا فاسو لعبها الوفاق محروما من أنصاره بسبب العقوبة المسلطة عليه من طرف الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم وسادها طقس بارد.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج