روسيا: فوز بوتين بولاية رابعة بحصوله على أكثر من 76 بالمائة من الأصوات

فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد بحصوله على 67ر76 بالمائة من أصوات الناخبين بعد فرز 80ر99 بالمائة من الأصوات وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية.

وبهذه النتائج سيبقى بوتين رئيسا لروسيا لولاية رابعة حتى عام 2024 .

وبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا نحو 97 ألف مركز، فيما بلغ مجملها في موسكو وحدها 3620 مركزا.

وحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، تم تسجيل 111 مليونا و425 ألفا و443 ناخبا داخل الأراضي الروسية وخارجها.

وكانت هذه الاستحقاقات قد عرفت مشاركة 8 مترشحين من بينهم مترشحة واحدة.