وزارة الصحة: تسجيل 6 وفيات و4181 حالة اصابة بداء الحصبة على المستوى الوطني

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 4181 حالة حصبة (بوحمرون) إلى غاية يوم السبت ،وتأسفت في بيان لها لتسجيل6 وفيات منذ ظهور هذا المرض منها 4 حالات في الوادي وحالة (1) في ورقلة وحالة (1) أخرى في بسكرة.

وتجدر الإشارة إلى أن ولايات الوادي وورقلة وبدرجة اقل بسكرة هي الأكثر تضررا من هذا المرض.

وفيما يخص التلقيح ، أوضحت وزارة الصحة أن 259000 شخص تم تلقيحهم إلى غاية يوم السبت.

وكانت وزارة الصحة أرسلت فريقا من المختصين إلى هاتين الولايتين لتقديم الدعم اللازم و تجنب تسجيل وضعية "وباء"،حسبما كان قد أكده مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأرجع نفس المسؤول ظهور هذه الحالات من الحصبة إلى "تردد الأولياء في تلقيح أطفالهم"، مؤكدا أن تسجيل خمس حالات بمنطقة معينة يعتبر بمثابة حالة طوارئ بالنسبة للسلطات العمومية.

ودعا ذات المسؤول جميع المواطنين إلى التقرب من مؤسسات الصحة العمومية الجوارية لتلقيح أبنائهم.