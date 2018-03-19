الأمين العام المساعد للحلف الأطلسي يشرع في زيارة عمل للجزائر هذا الإثنين

يشرع الأمين العام المساعد لمنظمة حلف شمال الاطلسي المكلف بالشؤون السياسية والسياسة الامنية اليخاندرو الفارغونزاليس هذا الإثنين في زيارة عمل الى الجزائر تدوم لثلاثة أيام.

وتندرج هذه الزيارة في اطار "المشاورات الثنائية في سياق الحوار المتوسطي لمنظمة حلف شمال الاطلسي التي انضمت لها الجزائر في مارس 2000".

وخلال هذه الزيارة سيستقبل مسؤول حلف شمال الاطلسي "من قبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل وسيجري محادثات مع اطارات سامية مكلفة بالحوار المتوسطي مع هذه المنظمة".