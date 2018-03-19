رئيس نادي "أغورا" الفرنسي الجزائري: حصة فرنسا من السوق الجزائرية تراجعت إلى 9 بالمائة

شرع 20 مسيرا ينتمون لما يعرف بـ" النادي الجزائري الفرنسي لمؤسسات "أغورا"" في زيارة للجزائر للقاء المتعاملين الجزائريين ومسؤولين بوزارة السياحة والتجارة والصناعة لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الفرنسية في الجزائر ومرافقة الشركات الجزائرية لدخول السوق الفرنسية والأوربية.

و خلال كلمة أمام نظرائهم الجزائريين، هذا الاثنين، أكد رئيس النادي، الجزائري الأصل كريم زريبي أن " فرنسا خسرت جزءا كبيرا من السوق الجزائرية، ففي السنوات الماضية كانت حصتها من السوق الجزائرية تناهز 15 إلى 16 بالمائة، أما اليوم فتراجعت إلى 9 بالمائة فقط".

وأضاف :" نحن هنا بالجزائر لبحث تعزيز الاستثمارات الفرنسية بالجزائر، والتي تقدر حاليا بنحو 2.5 مليار يورو ، وهي استثمارات منتجة".

ويرى أعضاء من النادي الجزائري الفرنسي في السوق الجزائرية سوقا واعدة للإستثمار وفي عديد القطاعات مثلما تؤكد "آن فرانس هنري" صاحبة مؤسسة خاصة، مضيفة أن "أغورا تبحث عن مشاريع ملموسة بين الجزائر وفرنسا، ونحن في أغورا لدينا نظرة أقتصادية بعيدة المدى".

المصدر : الإذاعة الجزائرية