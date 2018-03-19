انطلاق الانتاج في أول مصنع للغزل بمركب النسيج بغليزان

شرع أول مصنع للغزل بمركب النسيج لغليزان في الانتاج الخميس الماضي 15 مارس حسبما أفاد به الاثنين بيان لوزارة الصناعة والمناجم.

وأوضح المصدر نفسه بأن تشغيل المصنع سيتم بطريقة تدريجية بعد تجريب كل مرحلة من المراحل العملية، مشيرا إلى أن فترة التجارب ستستمر إلى غاية 15 أفريل المقبل.

وينتظر أن يبلغ الانتاج في خط الغزل "دينيم" -بعد انتهاء التجارب- 20 طنا يوميا للفريق الواحد في انتظار الانتقال التدريجي لنظام العمل بثلاث فرق في 24 ساعة حسب البيان.

وفي انتظار استقبال تجهيزات النسج والمعالجة النهائية لمنسوجات "دنيم" والخياطة بصفة تدريجية ابتداء من نهاية العام الجاري سيتم توجيه الخيوط المنتجة للتصدير تنفيذا لالتزامات الشريك.

يذكر أن مصنع الغزل "دينيم" وغير "دينيم" (قطن وقماش) بطاقة انتاجية تقدر ب30 مليون متر سنويا يندرج في إطار تجسيد الشراكة المبرمة وفق القاعدة 51/49 بين الشركة التركية "انترتاي" فرع مجمع "تايبا" والمؤسسات الجزائرية العمومية "سي اند اش" و"تيكسالغ" و"اس ان تي ا" والتي توجت بإنشاء الشركة المختلطة "تايال".

وتسعى هذه الشركة المختلطة في مرحلة أولى إلى انجاز مركب مدمج لإنتاج النسيج والملابس يتكون من ثمانية مصانع بطاقة إجمالية متوقعة تقدر ب44 مليون متر خطي سنويا بالنسبة للنسج و12.200 طن بالنسبة للغزل و 30 مليون قطعة موجهة للإنتاج السراويل والأقمصة 60 بالمائة منها موجهة للتصدير.

اما المرحلة الثانية فتهدف إلى إقامة 10 مصانع متخصصة في انتاج المواد الأولية للنسيج (ألياف اصطناعية) وبعض الأنسجة التقنية والأفرشة المنزلية.

وزيادة على ورشات الانتاجي يسعى مصممو هذا المركب إلى إنجاز مرافق ملحقة من بينها مدرسة التكوين في مهن النسيج وإقامة تشمل 547 سكن ومحطة طاقوية (كهرباء وبخار) بقدرة 35 ميغاواط ومحطة تصفية قادرة على معالجة 10 آلاف م3/اليوم.

ويتوقع ان ينشئ المشروع الذي تقدر تكلفته ب170 مليار دجي حوالي 25 الف منصب عملي حسب الوزارة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج