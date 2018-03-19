سعـدان: انجاز مركـز تقني جهـوي للتحضيـرات بسعيـدة

يرتقب أن يتم الشروع "قريبا" بولاية سعيدة في انجاز مركز تقني جهوي للتحضيرات مخصص لتدريب فرق كرة القدم حسبما علم الاثنين بسعيدة لدى المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم رابح سعدان.

وقد أعطى سعدان خلال زيارته لمعاينة أرضية المشروع بمنطقة عين الزرقاء (بلدية أولاد خالد) موافقته "المبدئية" للانطلاق في تجسيد هذه المنشأة الرياضية التي ستشرف على انجازها الفاف على مساحة 12 هكتار.

واعتبر المسؤول نفسه بأن الموقع يعد " استراتيجيا يساعد على تجسيد مثل هذه المشاريع التي توليها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اهتماما كبيرا لتطوير لعبة كرة القدم في الجزائر على أن تتكفل ذات الهيئة بعملية الدراسة و الانجاز".

وسيتم ايفاد لجنة تقنية تابعة للفاف خلال الأيام القادمة للقيام بعملية دراسة شاملة لهذا المشروع الذي يعتبر من بين 4 مشاريع مماثلة سيشرع في تجسيدها عبر الوطن كما أشير إليه.

وسيضم المركز ملاعب لكرة القدم ومركز طبي ومسبح وقاعات متعددة الرياضات وقاعة اجتماعات وإقامة وجناح إداري.

وسيوجه لاحتضان تدريبات فرق كرة القدم لمنطقة الغرب والجنوب الغربي للبلاد طوال السنة وفقا لرابح سعدان.

وكان المدرب السابق للمنتخب الوطني الجزائري قد تلقى شروحات من طرف مسؤولي قطاعي الشباب والرياضة والتعمير والبناء حول القطعة الأرضية التي تم تخصيصها لتجسيد هذا المشروع الرياضي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج