ميلة : 12 جريحا في حادثي مرور قرب تبرقنت و بوحاتم

أصيب12 شخصا بجروح متفاوتة قرب كل من تبرقنت و بوحاتم بولاية ميلة في حادثي مرور خطيرين وقعا اليوم الإثنين, وفقا لما أفادت به مصالح الحماية المدنية .

و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية ببوحاتم حوالي الثانية بعد الزوال في أعقاب حادث اصطدام بين سيارتين بمشتة "عين عباس" التابعة لبلدية بوحاتم مما أسفر عن إصابة ثمانية (8) أشخاص منهم 4 إناث تتراوح اعمارهم ما بين 6 و 56 سنة بجروح متفاوتة الخطورة , استنادا لذات المصالح .

وقدمت للجرحى الإسعافات الأولية من طرف أعوان الحماية المدنية قبل نقلهم نحو مصلحة الإستعجالات بالمرفق الصحي لبوحاتم .

وعند قرابة الرابعة من بعد ظهر اليوم تدخل أعوان وحدة الحماية المدنية بفرجيوة إثر حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين وقع على الطريق الوطني رقم 79 عند مفترق الطرق بحمام دار الشيخ ببلدية تبرقنت و تسبب فيث إصابة أربعة (4) أشخاص بجروح تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 60 سنة .

وقام أعوان الحماية المدنية بنقل الجرحى نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى فرجيوة .

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق في ظروف وقوع الحادثين.