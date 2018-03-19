كاس إفريقيا للأمم 2019(اقل من 20 سنة) تحضيرات: الجزائر تفوز وديا على النيجر

فاز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة على نظيره من النيجر بنتيجة 2-0 الشوط الأول (0-0) في مباراة ودية جرت بينهما هذا الاثنين بملعب 20 أوت (الجزائر).

وسجل للمنتخب الجزائري كل من دهيري حسين وبوسيف مرزوق في الشوط الثاني من المباراة.

وسيتقابل المنتخبان مرة ثانية يوم الخميس المقبل في بنفس الملعب و في نفس التوقيت.

وتميزت المباراة أمام النيجر بغياب نجم انتر ميلانو محمد بلخير(19 سنة) الذي لم يلتحق بصفوف التشكيلة الوطنية بعد رفض فريقه الموافقة على تسريحه بسبب تأخر وصول الدعوة من قبل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

يذكر أن المواجهة أمام النيجر تدخل في إطار الاستعدادات للمواجهة المزدوجة ضد تونس لحساب الدور التصفوي الأول من كاس إفريقيا للأمم 2019 لفئة اقل من 20 سنة التي تقام نهائيتاها بالنيجر.

وسيستقبل الفريق الجزائري نظيره التونسي يوم 31 مارس الجاري على أن تقام مباراة الإياب يوم 7 ابريل المقبل بتونس. وسيواجه المتأهل من هذه المواجهة المزدوجة في الدور الثاني منتخب غانا.

من جهته تعادل المنتخب التونسي مع نظيره الموريتاني (3-0) في مباراة ودية أقيمت بنواكشوط.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج