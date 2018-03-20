اذاعة جيل أف أم تنظم هذا الثلاثاء يوما مفتوحا حول المقروئية في أوساط الشباب الجزائري

تنظم الإذاعة الجزائرية هذا الثلاثاء على أمواج إذاعة جيل أف أم بالتنسيق مع وزارة الاتصال ووزارة الثقافة يوما مفتوحا حول المقروئية والمطالعة في أوساط الشباب الجزائري تحت شعار "كلنا نطالع " وذلك من الساعة السادسة صباحا (06.00سا) إلى غاية العاشرة ليلا (22.00سا)، على مدار 17 ساعة.

وبهذه المناسبة كيفت جيل أف.أم برامجها لهذا الحدث حيث يتم خلال هذا اليوم المفتوح المفتوح بث ريبورتاجات وسبر أراء لمختصين وخبراء وشباب وطلبة.

كما سيتم بث نقل مباشر من إحدى المكتبات من وسط العاصمة ، إلى جانب اعتماد البث المشترك أساسا مع إذاعة الجزائر من باتنة .

ومن ابرز الشخصيات التي سيتم محاورتها خلال هذا اليوم المفتوح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الذي ينزل ضيفا على برنامج "بدائل" لإذاعة جيل .أف.أم اليوم.

وسيتم أيضا خلال اليوم المفتوح التعريف بعديد مبادرات الشباب في مجال المقروئية الناشط على مستوى المجتمع المدني في كافة ولايات الوطن وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وكنموذج على ذلك مبادرة شباب ولاية باتنة التي تنشط في إطار مشروع ابوليوس « Apuleius_ Project » الذي ستتعاون معه إذاعة جيل.أف.أم بالتنسيق مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويختتم اليوم المفتوح بحفل فني بقاعة ابن زيدون بديوان رياض الفتح بحضور نخبة من الفنانين والفنانين الشباب ، ويكون مقابل الدخول للحفل تقديم كتاب عوضا عن التذكرة أو الدعوة، لتساهم الكتب التي ستجمع في انشاء مكتبة للمطالعة بالقطار الجديد (الجزائر وهران) ،وكذا دعم مشروع ابوليوس لولاية باتنة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية