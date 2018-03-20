وضع ترامواي ورقلة حيز الخدمة التجارية من قبل وزير النقل

تم هذا الثلاثاء وضع ترامواي ورقلة حيز الخدمة التجارية تحت إشراف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان رفقة السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني.

وسيشرع ابتداء من اليوم في الاستغلال التجاري لهذه الوسيلة للنقل الحضري الجماعي التي ستقطع مسافة 9,7 كم ما سيضمن نقل أزيد من 3 آلاف راكب في الساعة عبر 15 محطة توقف انطلاقا من حي النصر (غرب ورقلة) باتجاه المجمع التجاري مرورا بشارع 1 أول نوفمبر وشارع الجمهورية.

وألح وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان الذي توجه على متن إحدى عربات الترامواي من المحطة رقم "16" مقابل المجمع التجاري بوسط المدينة وإلى غاية محطة الصيانة ''27 فيفري 1962'' إلى ضرورة الحفاظ على هذا "المكسب الكبير" الذي سيساهم في تحسين نوعية النقل و الخدمة العمومية وتسهيل تنقلات المواطنين فضلا عن مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

ويعد ترامواي ورقلة الذي يضم مركزا للصيانة والتحكم عن بعد يتربع على مسافة 5,5 هكتار الأول منم نوعه بجنوب الوطن.