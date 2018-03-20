وفاة 12 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في حوادث مرور

لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 25 اخرون بجروح في ثمانية حوادث الاكثر دموية سجلت خلال الـ24 ساعة الاخيرة عبر القطر الوطني حسبما أفادت به هذا الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وسجلت اثقل حصيلة على مستوى ولاية بسكرة بوفاة اربعة اشخاص في مكان الحادث واصابة شخص آخر على اثر اصطدام بين سيارتين من الوزن الخفيف على مستوى الطريق الوطني رقم 83 في المكان المسمى منيساف ببلدية عين الناقة.

كما قامت وحدات الحماية ب 836 تدخلا في الفترة ما بين الـ 11 و الـ17 مارس الجاري وذلك للإخماد 511 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.