بن غبريت: أسئلة البكالوريا ستكون من مضمون البرنامج الدراسي الذي "سينتهي في أجاله المحددة"

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن محتوى أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا لدورة 2018 "ستكون من مضمون البرنامج الدراسي الذي سينتهي في آجاله المحددة".

وقالت بن غبريت خلال حديثها مع التلاميذ المرشحين لشهادة البكالوريا لدورة 2018 على هامش تفقدها لمركز إجراء امتحان مادة التربية البدنية الخاص بالمترشحين الأحرار لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة 2018 بثانوية عبان رمضان ببلدية المحمدية "إن "محتوى أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا لهذه السنة ستكون من مضمون البرنامج الدراسي وأطمئنكم أن البرنامج الدراسي سينتهي في آجاله المحددة".

وخلال وقوفها بنفس الثانوية على سير دروس الدعم التي أقرتها الوزارة لتعويض التأخر الناتج عن الاضراب أشادت الوزيرة بوعي الأساتذة القائمين على تقديم دروس الدعم دون مقابل بمسؤولياتهم تجاه التلاميذ"، معربة عن "أملها" أن تكون نسبة النجاح في شهادة البكالوريا "كبيرة خلال الموسم الدراسي الجاري باعتبار البكالوريا شهادة مصيرية لكافة التلاميذ".

وفي نفس الإطار دعت الوزيرة المترشحين لشهادة البكالوريا وأوليائهم الى زيارة مراكز إجراء الامتحانات الخاصة بهذه الشهادة قبل تاريخ اجراء الامتحان "حتى يتعرفوا على أماكن تواجدها والمدة الزمنية التي يستغرقها الوصول إليها بهدف تفادي التأخر والمشاكل التي سجلت خلال السنة الفارطة".

وخلال حديثها مع بعض المنتخبين المحليين للمحمدية نوهت الوزيرة ب"المجهودات" التي تقوم به مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فيما يخص التكفل بالإطعام المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية الابتدائية، كما دعت أولياء التلاميذ الى مساعدة القائمين على المؤسسات التربوية لتعزيز النشاط الثقافي بالمؤسسات التربوية من اجل "إعداد أفضل للتلميذ ".

