ساركوزي قد الاحتجاز في قضية شبهات حول تمويل حملته الرئاسية سنة 2017

20/03/2018 - 15:16

كشفت وسائل إعلام فرنسية الثلاثاء أن الرئيس  الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يخضع للتحقيق من قبل الشرطة القضائية حول  الشبهات بالتمويل غير القانوني لحملته للانتخابات الرئاسية في عام 2007.

وقالت صحيفة (لوموند) الفرنسية "إنه للمرة الأولى يتم استجواب نيكولا ساركوزي  في هذه القضية منذ فتح تحقيق قضائي في هذا الشأن في ابريل 2013" موضحة أن "احتجاز ساركوزي رهن التحقيق يمكن أن يستمر 48 ساعة".

وكان قد تم فتح الملف في باريس منذ عام 2013 للتحقيق حول دفع أموال لصالح  حملة ساركوزي بواسطة أشخاص كانوا مرتبطين بنظام الزعيم الليبي السابق معمر  القذافي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

 

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