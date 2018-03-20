97 مليون دولار قيمة العجز التجاري خلال جانفي وفيفري

قدر العجز التجاري للجزائر خلال الشهرين الاولين للسنة الجارية بـ 97 مليون دولار امريكي مقابل 33ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة 2017، ما يمثل انخفاض قيمته 33ر2 مليار دولار اي تراجع بنسبة 96 بالمائة، حسب ما علم لدى الجمارك.

و اوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات التابع للجمارك ان الصادرات ارتفعت الى 101ر7 مليار دولار امريكي خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين مقابل 67ر5 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017, اي بزيادة نسبتها 24ر25 % ما يمثل 431ر1 مليار دولار بين الفترتين موضوع المقارنة.

وفيما يخص الواردات، اكد المصدر ذاته انها انخفضت الى 198ر7 مليار دولار من جانفي إلى فيفري 2018 مقابل 002ر8 مليار دولار اثناء نفس الفترة من السنة الفارطة, اي بانخفاض قيمته 804 مليون دولار (- 05ر10 %).

وقد ضمنت الصادرات تغطية الواردات بنسبة 99 بالمائة خلال الشهرين الاولين للسنة الجارية مقابل 71 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017 .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج