طمار يطــلق من سيدي عبد الله آخر مشروع من سكنات "أل بي بي"

قام وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار، الثلاثاء، بوضع حجر أساس مشروع انجاز 2.500 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله .

وحسب وزير السكن فان هذا المشروع يعد الاخير في برنامج الدولة المتضمن انجاز 42 الف وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي.

واضاف طمار يقول " مع وضع حجر اساس مشروع انجاز 2.500 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي نكون قد توصلنا الى اطلاق كل المشاريع المسطرة وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتضمن انجاز 1 مليون و600 الف وحدة سكنية خلال الخماسي 2015-2019 ".

و اوضح طمار ان حصة ولاية الجزائر من صيغة السكن الترقوي العمومي فقد قدرت بـ 23 ألف وحدة من جهة اخرى قام الوزير بوضع حجر الاساس لبناء ثانوية تسع لـ 1000مقعد إكمالية على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

يذكر ان طمار كان قد رافق وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي الى مدينة الجديدة لسيدي عبد الله من اجل اطلاق حملة غرس 2.600 شجرة في حي 10.000 سكن و ذلك في اطار احياء اليوم العالمي للغابات الذي جاء هذا العام تحت شعار" الغابات في خدمة المدن الخضراء".

كما حضر هذه التظاهرة البيئية كل من وزير التعليم و التكوين المهنيين, السيد محمد مباركي و وزير الاتصال ،جمال كعوان.

المصدر : الإذاعة الجزائرية