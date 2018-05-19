توقيف ثلاثة أشخاص بولاية إليزي بحوزتهم مسدس من رشاش من نوع كلاشنيكوف

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي هذا السبت بجانت (ولاية إليزي) ثلاثة أشخاص كانوا على متن مركبة رباعية الدفع وبحوزتهم مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه"في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وإثر دورية على الشريط الحدودي بجانت/ن.ع.4 اعترضت وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم 19 ماي 2018، ثلاثة (03) أشخاص كانوا على متن مركبة رباعية الدفع وبحوزتهم مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و(900) لتر من الوقود".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج