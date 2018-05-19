رئيس الجمهورية يوجه برقية تعزية لرئيس مجلس الدولة الكوبي إثر تحطم طائرة بهافانا

وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تعزية لرئيس مجلس الدولة و مجلس الوزراء لجمهورية كوبا، ميغال دياز كانال برموديز إثر حادث تحطم طائرة مباشرة بعد اقلاعها من المطار الدولي خوسي-مارتي بهافانا مخلفا عدة خسائر بشرية.

و كتب الرئيس بوتفليقة في برقيته تلقيت ببالغ الحزن و الأسى خبر الحادث المروع لتحطم طائرة ركاب من طراز بوينغ 737-200 مباشرة بعد اقلاعها من المطار الدولي خوسي-مارتي بهافانا مخلفا عدة خسائر بشرية.

و أضاف الرئيس بوتفليقة في هذا الظرف العصيب لا يسعني سوى أن أعبر لكم باسم الجزائر حكومة و شعبا و أصالة عن نفسي عن تعازي الخالصة لكم و لحكومتكم و للشعب الكوبي الصديق وكذا بأصدق مشاعر المواساة و التعاطف مع عائلات الضحايا.

و أكد الرئيس بوتفليقة أمام هذه المحنة التي ألمت بالشعب الكوبي الصديق أؤكد لكم السيد الرئيس تضامن و دعم الجزائر التام.

و خلص الرئيس بوتفليقة إلى القول إذ أجدد لكم أصدق التعازي اثر هذه الفاجعة الأليمة تقبلوا مني السيد الرئيس و صديقي العزيز أسمى عبارات التقدير.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية