باتنة : منازل و محلات تجارية تغمرها سيول الأمطار و تساقط البرد يلحق أضرارا بالأشجار المثمرة بكيمل

تسببت الأمطار الرعدية الغزيرة التي تساقطت على ولاية باتنة منذ ليلة الجمعة إلى السبت و تواصلت إلى غاية مساء اليوم السبت في تسرب السيول إلى بعض المنازل والمحلات التجارية ببعض الأماكن المنخفضة من مدينة باتنة، فيما ألحقت حبات البرد أضرارا معتبرة بالأشجار المثمرة ببلدية كيمل النائية.

وحسب فرقة المناوبة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمنطقة الصناعية بمدينة باتنة فإن أعوان الحماية المدنية تدخلوا ليلة الجمعة إلى السبت لامتصاص المياه التي تسربت إلى بعض المنازل والمحلات التجارية بحيي الاخضرار والزمالة بوسط مدينة باتنة.

وأوضح المصدر بأن مياه الأمطار تجمعت بهذه المنطقة المنخفضة من المدينة قادمة إليها من جهات عليا، لاسيما من حي بارك أفوراج، مضيفا بأن كمية الأمطار المتساقطة ليلة الجمعة و إلى غاية اليوم السبت ارتفعت إلى 40 ملم و هي الفترة التي تميزت بتساقط غزير للأمطار على عديد مناطق الولاية.

من جهته أكد مدير المصالح الفلاحية بالولاية إسماعيل زرقين بأن حبات البرد الذي تساقط على منطقة كيمل ليلة الجمعة إلى السبت ألحق أضرارا معتبرة بالأشجار المثمرة و شمل حوالي 40 بالمائة من المساحات المزروعة بها، موضحا بأن حبات البرد التي كانت معتبرة الحجم تسببت في إتلاف كلي لمحاصيل هذه الأشجار في بعض مناطق البلدية.

للإشارة فإن أمطارا غزيرة وأحيانا رعدية قد تساقطت على عديد المناطق بولاية باتنة خاصة منذ منتصف ليلة الجمعة إلى السبت و مازالت تتساقط إلى حد الآن مع تسجيل انخفاض محسوس في درجة الحرارة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية