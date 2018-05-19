نفط : سعر سلة خامات أوبك يرتفع إلى 75ر76 دولارا

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 75ر76 دولارا، ليسجل بذلك ارتفاعا مقارنة بالسعر الذي سجله الأربعاء الفارط ، حيث كان 18ر75 دولارا،حسبما أفادت به المنظمة على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري .

وكان سعر برميل خام برنت قد تجاوز الخميس الفارط للمرة الأولى 80 دولارا منذ نوفمبر 2014 في سوق تشهد توترا بسبب القلق المحيط بوضع الإنتاج في إيران وفنزويلا.

وارتفع سعر خام برنت صباح الخميس الفارط إلى 18ر80 بزيادة قدرها 90 سنتا مقارنة بسعر الإغلاق يوم الأربعاء.

ومنذ الأربعاء تسجل أسعار النفط ارتفاعا بسبب تراجع كبير في المخزون الأمريكي .

وحسب بعض المحللين فان إمدادات النفط العالمية قد تتأثر بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وكذلك بتراجع الإنتاج في فنزويلا ، حسبما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء الفارط.

وقبل وصول الأسعار الخميس إلى هذا المستوى كان الاتجاه يشير إلى الارتفاع مع استمرار نمو الطلب والاتفاق المهم الذي أبرمته الدول المنتجة داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها.

ومن جهتها تواصل منظمة اوبك وحلفاؤها جهودها من اجل استقرار أسعار النفط ، حيث سجلت مستوى امتثال قياسي إذ بلغ 149 بالمئة خلال شهر مارس 2018 فيما وصل في فبراير الفارط إلى 138 بالمئة.

يذكر ان منظمة "أوبك" ودول من خارجها قد توصلت في اجتماعها المنعقد في نوفمبر 2016 بفيينا إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير 2017.

وقرر وزراء الدول المشاركة في اتفاقية خفض إنتاج النفط في نوفمبر الماضي تمديد الاتفاق إلى غاية نهاية السنة الجارية.

تجدر الإشارة إلى ان أسعار النفط أنهت الأسبوع منخفضة لكن خام برنت سجل سادس أسبوع على التوالي من المكاسب، مدعوما بهبوط حاد في إنتاج فنزويلا وطلب عالمي قوي وعقوبات أمريكية مرتقبة على إيران.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 79 سنتا أو واحدا في المئة، لتبلغ عند التسوية 78.51 دولار للبرميل.

وينهي برنت الأسبوع مرتفعا نحو 9ر1 بالمئة موسعا مكاسبه منذ بداية العام إلى حوالي 5ر17بالمئة.

يذكر أن أسعار النفط الخام كانت في نطاق 45 و 48 دولار خلال نفس الفترة من العام 2017 لتصل إلى ما يزيد عن 80 دولار في ماي ما يعني أن الأسعار قفزت بنحو 50 بالمائة في غضون سنة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج