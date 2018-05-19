بسكرة تسقط إلى الرابطة الثانية والساورة تحجز مركز الوصافة

ترسم سقوط اتحاد بسكرة إلى الرابطة المحترفة الثانية رغم فوزه أمام الضيف اتحاد الحراش (2-0) في الوقت الذي حجزت فيه شبيبة الساورة مركز الوصافة عقب فوزها بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة) أمام مولودية الجزائر(4-1) ضمن فعاليات الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التي جرت وقائعها يومي الجمعة والسبت.

ولم يكن مصير تشكيلة اتحاد بسكرة بين أيديها رغم الفوز المحقق لأن أولمبي المدية ودفاع تاجنانت، المنافسين المباشرين على تأشيرة البقاء الأخيرة، حققا الفوز على نصر حسين داي وشباب بلوزداد على التوالي.

ورغم ثنائية اللاعب برباش لصالح اتحاد بسكرة في الدقيقتين الـ9 و الـ 30 على حساب اتحاد الحراش الذي سقط إلى الرابطة الثانية في الجولات الماضية، فإن الفوز لم يمكن نادي الشرق الجزائري من ضمان البقاء ضمن حظيرة الكبار.

وكان أولمبي المدية متأخرا في النتيجة أمام نصر حسين داي قبل أن يتمكن اللاعب عبد الحفيظ من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ57. وتمكن أصحاب الديار من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب سامر الذي تولى تسديد ضربة جزاء بنجاح في الدقيقة ال65 قبل أن يضيف اللاعب بعوش هدف الأمان في الدقيقة الـ77.

وعقب هذه النتيجة المسجلة، سيكتفي نصر حسين داي بالمرتبة الثالثة المؤهلة إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية.

من جهته، خطف دفاع تاجنانت فوزا ثمينا على أرضية ملعب 20 أوت (الجزائر العاصمة) أمام المضيف شباب بلوزداد (1-2) يضمن له رسميا البقاء في الرابطة الأولى. وافتتح اللاعب حموش النتيجة في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول لصالح دفاع تاجنانت قبل أن يضيف زميله بلمختار الهدف الثاني في الدقيقة ال39. وخلال مجريات الشوط الثاني، قلص اللاعب لاكروم النتيجة في الدقيقة ال58.

وشهدت هذه الجولة حجز شبيبة الساورة للمرتبة الثانية المؤهلة إلى رابطة أبطال إفريقيا عقب فوزها خارج قواعدها أمام مولودية الجزائر بنتيجة 4-1. فرغم افتتاح أصحاب الديار باب التسجيل في الدقيقة الـ24، تمكن لاعب شبيبة الساورة يحيى شريف من تسجيل ثلاثية كاملة في اللقاء (د26، د61 و د86) بعد أن سجل زميله بورديم الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة الـ64.

من جهته،اختتم وفاق سطيف البطولة بتعادل سلبي أمام اتحاد بلعباس في الوقت الذي فازت فيه مولودية وهران على شبيبة القبائل 2-1 في لقاء لعب بعين تيموشنت.

وأنهى اتحاد البليدة-الذي سقط سابقا إلى الدرجة الثانية- مشواره بفوز أمام المضيف اتحاد الجزائر2-1 بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر العاصمة).وافتتح اللاعب دافي باب التسجيل للبليديين في الدقيقة الـ52 قبل أن يعدل اللاعب المغربي أسامة الهجهوج النتيجة في الدقيقة الـ64 ولكن الزوار تمكنوا من خطف الفوز عبر اللاعب فريوي في الدقيقة الـ83.

وفي لقاء مقدم عن الجولة الـ30، تعادل بطل الجزائر لموسم 2017/ 2018، شباب قسنطينة أمام ضيفه نادي بارادو بنتيجة 0-0 في لقاء جرت وقائعه سهرة أمس الجمعة على ملعب الشهيد حملاوي.

النتائج الكاملة والترتيب:

- السبت 19 ماي:

مولودية وهران - شبيبة القبائل 2-1

اتحاد الجزائر - اتحاد البليدة 1-2

اولمبيك المدية - نصر حسين داي 3-1

شباب بلوزداد -دفاع تاجنانت 1-2

وفاق سطيف -اتحاد بلعباس 0-0

اتحاد بسكرة -اتحاد الحراش 2-0

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 1-4

- الجمعة 18 ماي:

شباب قسنطينة - نادي بارادو 0-0

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 57 30 بطل الجزائر

2. شبيبة الساورة 54 30

3. نصر حسين داي 49 30

4. مولودية وهران 45 30

5. مولودية الجزائر 44 30

6. اتحاد الجزائر 42 30

--. نادي بارادو 42 30

8. وفاق سطيف 40 30

9. اتحاد بلعباس 37 30

--. دفاع تاجنانت 37 30

11 . شبيبة القبائل 36 30

--. شباب بلوزداد 36 30

--. أولمبي المدية 36 30

14. اتحاد بسكرة 34 30 سقط للرابطة الثانية

15 . اتحاد الحراش 28 30 سقط للرابطة الثانية

16. اتحاد البليدة 23 30 سقط للرابطة الثانية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج