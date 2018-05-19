تحطم طائرة بهافانا: الرئيس بوتفليقة يوجه برقية تعزية لرئيس مجلس الدولة الكوبي

19/05/2018 - 09:54

وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية  تعزية لرئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء لجمهورية كوبا،ميغال دياز كانال  برموديز إثر حادث تحطم طائرة مباشرة بعد اقلاعها من المطار الدولي خوسي-مارتي بهافانا مخلفا عدة خسائر بشرية.

وكتب الرئيس بوتفليقة في برقيته "تلقيت ببالغ الحزن و الأسى خبر الحادث  المروع لتحطم طائرة ركاب من طراز بوينغ 737-200 مباشرة بعد اقلاعها من المطار  الدولي خوسي-مارتي بهافانا مخلفا عدة خسائر بشرية".

وأضاف الرئيس بوتفليقة "في هذا الظرف العصيب لا يسعني سوى أن أعبر لكم باسم  الجزائر حكومة وشعبا و أصالة عن نفسي عن تعازي الخالصة لكم و لحكومتكم و  للشعب الكوبي الصديق وكذا بأصدق مشاعر المواساة و التعاطف مع عائلات الضحايا".

وأكد الرئيس بوتفليقة "أمام هذه المحنة التي ألمت بالشعب الكوبي الصديق أؤكد  لكم السيد الرئيس تضامن و دعم الجزائر التام".

وخلص الرئيس بوتفليقة إلى القول "إذ أجدد لكم أصدق التعازي اثر هذه الفاجعة  الأليمة تقبلوا مني السيد الرئيس و صديقي العزيز أسمى عبارات التقدير".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج

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