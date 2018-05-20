الرابطة المحترفة الأولى : الجدول الشرفي لموسم 2017 - 2018

20/05/2018 - 15:33

الجدول الشرفي لبطولة الرابطة المحترفة الأولى  لكرة القدم, لموسم 2017 - 2018, الذي أسدل عليه الستار هذا السبت,  بإجراء مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة.

            البطل : شباب قسنطينة

            المتأهل إلى رابطة الأبطال الإفريقية :

             شباب قسنطينة

             شبيبة الساورة

            المتأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية :

            اتحاد بلعباس (الفائز بكأس الجزائر)

            نصر حسين داي

            النازلون إلى الرابطة المحترفة الثانية :

            اتحاد البليدة

            اتحاد الحراش

            اتحاد بسكرة

            أحسن هداف : أسامة درفلو (اتحاد الجزائر) 18 هدف

            أحسن هجوم : اتحاد الجزائر (43 هدف)            

            أحسن دفاع : نصر حسين داي (24 هدف).

أوسمة:

رياضة, كرة القدم, الرابطة 1