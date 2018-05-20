الرابطة المحترفة الأولى : الجدول الشرفي لموسم 2017 - 2018

20/05/2018 - 15:33
رياضة, كرة القدم, الرابطة 1
الجدول الشرفي لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, لموسم 2017 - 2018, الذي أسدل عليه الستار هذا السبت, بإجراء مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة.
البطل : شباب قسنطينة
المتأهل إلى رابطة الأبطال الإفريقية :
شباب قسنطينة
شبيبة الساورة
المتأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية :
اتحاد بلعباس (الفائز بكأس الجزائر)
نصر حسين داي
النازلون إلى الرابطة المحترفة الثانية :
اتحاد البليدة
اتحاد الحراش
اتحاد بسكرة
أحسن هداف : أسامة درفلو (اتحاد الجزائر) 18 هدف
أحسن هجوم : اتحاد الجزائر (43 هدف)
أحسن دفاع : نصر حسين داي (24 هدف).