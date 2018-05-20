الرابطة المحترفة الأولى : الجدول الشرفي لموسم 2017 - 2018

الجدول الشرفي لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, لموسم 2017 - 2018, الذي أسدل عليه الستار هذا السبت, بإجراء مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة.

البطل : شباب قسنطينة

المتأهل إلى رابطة الأبطال الإفريقية :

شباب قسنطينة

شبيبة الساورة

المتأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية :

اتحاد بلعباس (الفائز بكأس الجزائر)

نصر حسين داي

النازلون إلى الرابطة المحترفة الثانية :

اتحاد البليدة

اتحاد الحراش

اتحاد بسكرة

أحسن هداف : أسامة درفلو (اتحاد الجزائر) 18 هدف

أحسن هجوم : اتحاد الجزائر (43 هدف)

أحسن دفاع : نصر حسين داي (24 هدف).