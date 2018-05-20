السكن الترقوي العمومي : توزيع 1.965 وحدة عبر سبع ولايات

تم هذا الأحد تسليم 1.965 سكن من صيغة الترقوي العمومي عبر سبع ولايات منها 1.312 وحدة بالجزائر العاصمة, حسب ما أفاد به وزير السكن و العمران و المدينة, عبد الوحيد طمار.

و اوضح الوزير خلال حفل تسليم مفاتيح سكنات الترقوي العمومي لعدد من مكتتبي حي بن دادة ببلدية سطاوالي بالجزائر العاصمة, ان الولايات المعنية من عملية التسليم هي الجلفة (20 سكن) برج بوعريريج (40 سكن) تيبازة (220 سكن ) الطارف (51 سكن) الشلف (60 سكن) البليدة (262 سكن) و الجزائر العاصمة (1.312 سكن).

و بالنسبة للجزائر العاصمة, ذكر طمار ان الـ 1.312 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي تتواجد بكل من بلديات عين البنيان (240 وحدة من أصل 440 وحدة سكنية) سطاوالي (384 وحدة من أصل 872 وحدة سكنية) برج البحري (192 وحدة من أصل 600 وحدة سكنية) و الرغاية (496 وحدة من أصل 1802 وحدة سكنية).

و اعلن الوزير انه نظرا للبرنامج الذي سطرته دائرته الوزارية بالتنسيق مع السلطات المحلية, سيتم توزيع حصص أخرى من السكنات من صيغة الترقوي العمومي بالجزائر العاصمة خلال "شهر جويلية القادم".

و أفاد طمار ان البرنامج الوطني للسكن الترقوي العمومي, الذي انطلقت به الاشغال عبر التراب الوطني, يضم 39.757 وحدة سكنية تم انجاز اكثر من 15 الف وحدة سكنية فيما تبقى 24.598 وحدة طور الانجاز بنسب متفاوتة من ولاية إلى أخرى.

و بهذه المناسبة شدد الوزير على ضرورة احترام آجال الانجاز إلى جانب ضمان متابعة و مراقبة الأشغال, مذكرا انه اثر زيارته الميدانية بالعاصمة لورشات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية خلال شهر أفريل الفارط, وجه تعليمات تؤكد على ضرورة متابعة كل المشاريع على المستوى الوطني بما فيها السكن الترقوي العمومي.