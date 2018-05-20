سفارة إسبانيا يؤكد أن طلبات التأشيرة عبر الانترنت "لا زالت سارية"

أكدت سفارة اسبانيا بالجزائر اليوم الأحد إن الطريقة التقليدية لطلب التأشيرة نحو اسبانيا عبر الصفحة الالكترونية لشركة الخدمات الدولية بي أل أس (BLS International) لا تزال "سارية المفعول".

و أوضح السفارة الاسبانية في بيان لها أن "الطريقة التقليدية لطلب التأشيرة نحو اسبانيا لا تزال سارية عبر الصفحة الالكترونية لشركة الخدمات الدولية بي أل أس (BLS International) حيث يمكن لطالبي التأشيرة أن يقدموا طلباتهم عبر الانترنت. و يمكن استعمال هذه الطريقة من قبل أي طالب للتأشيرة" مشيرة إلى "معلومات مغلوطة ظهرت على مختلف وسائل الإعلام تتعلق بهذا الإجراء و منح المواعيد من قبل وكالة بي أل أس و كذا منح التأشيرات عبر القنصليات العامة لإسبانيا بالجزائر و وهران".

كما جاء في بيان السفارة أن "قنصليات اسبانيا قد قررت في شهر مارس 2018 العمل طريقة اختيارية لطلب الموعد عبر الهاتف بالنسبة لطالبي التأشيرة الذين استفادوا من قبل من تأشيرة منحتها اسبانيا خلال السنتين السابقتين" مضيفة أن الشرط الوحيد لدى القنصلية العامة لإسبانيا بالجزائر يتمثل في الحصول من قبل على تأشيرة اسبانيا خلال السنتين الأخيرتين أما على مستوى القنصلية العامة لإسبانيا بوهران فان الشروط مختلفة حيث أن على طالبي التأشيرة أن يكونوا قد استفادوا من تأشيرة لمدة سنة على الأقل و كذا بالنسبة لأفراد العائلة المباشرة.

و خلصت في الأخير إلى التأكيد بأنه منذ بداية العمل بهذا الإجراء عبر الهاتف "أصبح رد فعل طالبي التأشيرة الجزائريين ايجابيا في ذات الوقت لازالت القنصليات العامة لإسبانيا بالجزائر تواصل تحسين نظام المواعيد عبر الانترنت".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية