حجز قرابة طن من اللحوم وغــلق 4 قصابات بقسنطينة

تمكنت مصالح التجارة مع مصالح الأمن و البيطرة لولاية قسنطينة من حجز 997.15 كيلوغرام من اللحوم المذبوحة بطريقة غير شرعية و لا تخضع للرقابة و ذلك في الفترة الممتدة من 5 الى 18 ماي 2018 بمبلغ اجمالي يقدر بـ 80 مليون سنتيم .

وجاء في بيان لمصالح ولاية قسنطينة أنه تم التوقيف المؤقت لنشاط أربع محلات تجارية ( قصابات) مسيرة من طرف المخالفين لارتكابهم مخالفات في مجال حماية المستهلك و قمع الغش ، ثلاثة محلات منها لحيازة و عرض للبيع أنثى الخروف مذبوحة بطريقة غير شرعية تحمل ختم بيطري مزور، وتم تموينها من قبل المذبح غير الشرعي الذي تم القضاء عليه الاربعاء الفارط 16 ماي 2018 بمنطقة بومرزوق .

و بلغت كمية اللحوم المحجوزة من قبل فرق مديرية التجارة لوحدها في ذات الفترة 453 كيلوغرام من الكمية الاجمالية المحجوزة، تشكل خطورة على صحة المستهلك .

و بلغت كمية المحجوزات المحصلة عن 1275 تدخل لمصالح التجارة من ذات الفترة 1.10 طن من المواد الغذائية المختلفة بقيمة مالية قدرت بـ 100 مليون سنتيم أسفرت عن تحرير 146محضر وجهت الى الجهات القضائية .

وتجدر الاشارة إلى أن مصالح أمن ولاية قسنطينة قد حجزت هي الأخرى قرابة 3 أطنان من اللحوم في مذبح غير شرعي قرب منطقة “لوناما” ببومرزوق ، تبيّن أنه موّن عددا من قصابات الولاية بلحوم تشكل خطورة على صحة المستهلك، فيما عُثِر بداخله على حوالي 10 أبقار و حمار لم يتضح بعد إن كان مُعدّا للذبح هو الآخر.

المصدر : الإذاعة الجزائرية