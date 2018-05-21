مونديال كرة الريشة/ الجولة الاولى: المنتخب الجزائري ينهزم أمام الدانمارك (5-0)

انهزم المنتخب الجزائري لكرة الريشة(البادمينتون) أمام نظيره الدانماركي بنتيجة (5-0) صباح اليوم الاثنين بالعاصمة التايلاندية بانكوك ضمن الجولة الاولى عن المجموعة الرابعة لمنافسات البطولة العالمية للفرق "توماس كوب" الخاصة بالذكور (20-28 مايو).

وانهزم مدال صبري في اللقاء الأول (فردي) امام فيكتور أكسيلسين بنتيجة عريضة (21-4, 21-8) نفس المصير عرفه زميله محمد عبد الرحيم بلعربي المنهزم امام أندرز أنتونوسن ب(21-5، 21-9).

وفي اللقاء الفردي الثالث، فاز الدانماركي جان أو يورغنسن على عادل حامق بواقع (21-7، 21-10).

وفي الزوجي، خسر الخضر على مرتين، حيث انهزم الزوجي كسبلة معمري ومدال صبري على يد الدانماركيين ماتياس بوي وماتياس كريستيانسن (21-6، 21-11) وسقط الثنائي عبد الرحيم بلعربي وعادل حامق بواقع (21-3، 21-5) امام كل من مادس كونراد بيترسن و مادس بيلير كولدينغ.

ويواجه الخضر الثلاثاء برسم الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة المنتخب الماليزي ابتداء من الساعة 00ر14 بالتوقيت المحلي (8 صباحا بتوقيت الجزائر).

اما في الجولة الثالثة المقررة يوم الاربعاء, فسيكون الفريق الجزائري على موعد مع نظيره الروسي على الساعة 00ر19 بالتوقيت المحلي (00ر13 بتوقيت الجزائر).

من جهتها، تغلبت ماليزيا، المنافس المقبل للخضر على روسيا بنتيجة (5-0) برسم الجولة نفسها.

ويشارك المنتخب الجزائري في هذا الموعد العالمي، ذو الدرجة الاولى، بفضل تتويجه بطلا للقارة خلال البطولة الافريقية التي جرت شهر فبراير بقاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة على حساب نيجيريا (3-2).

ويمثل "الخضر" في هذا المونديال كل من عادل حامق, محمد عبد الرحيم بلعربي, يوسف صبري مدال, معمري كسيلة، مجيد ياسين بلهوان و سامي خالدي، بقيادة المدرب الوطني فاتح بطاهر و الخبير الاسباني مولينا أورتيغا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج