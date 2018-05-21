انخفاض العجز التجاري بقرابة 78 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018

بلغ العجز التجاري للجزائر 856 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الاولى من 2018 مقابل 3,878 مليار دولارا خلال نفس الفترة من 2017 ،ما يمثل تراجعا بقرابة 78 بالمئة ، حسبما أفادت به الجمارك.

وارتفعت الصادرات الى 14,368 مليار دولار من جانفي الى غاية نهاية افريل 2018 مقابل 12,117 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 18,6 بالمئة،حسبما أوضحه المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك .

وفيما يتعلق بالواردات، فقد عرفت انخفاضا طفيفا الى 15,224 مليار دولار مقابل 15,995 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية ما يمثل انخفاضا قدره 4,82 بالمئة .

وضمنت الصادرات تغطية الواردات بمعدل 94 بالمئة مقابل 76 بالمئة من ذات الفترة من العام الماضي.