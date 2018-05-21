رئيس الجمهورية يوقع على خمسة مراسيم تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول و المنظمات

وقع رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا الاثنين على خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون بين الجزائر و عدد من البلدان و المنظمات الإفريقية و العربية و ذلك طبقا للمادة 91-9 من الدستور, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و يتضمن أولى هذه المراسيم التصديق على "الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مفوضية الاتحاد الإفريقي المتعلق بمقر آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول) المحرر بالجزائر بتاريخ 14 مايو سنة 2017".

و يتعلق المرسوم الثاني بالتصديق على "اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الموقعة بالجزائر بتاريخ 29 أكتوبر سنة 2017".

و يخص المرسوم الثالث التصديق على "اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية الموقع بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة 2014", في حين يتصل المرسوم الرابع بالتصديق على "اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية الموقع بأديس أبابا" بنفس التاريخ.

أما المرسوم الخامس الموقع من طرف رئيس الدولة فيخص "اتفاق إنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع بنواكشوط بتاريخ 8 نوفمبر2017", يوضح المصدر ذاته.