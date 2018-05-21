الاتحادية الجزائرية تعفي رابح ماجر من تدريب المنتخب المحلي

أعفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف), رابح ماجر, من تدريب المنتخب الوطني المحلي والتركيز فقط على المنتخب الأول, حسبما أعلنت عنه الهيئة الفيدرالية هذا الاثنين على موقعها الرسمي.

وأوضحت الفاف في بيان لها "بعد اجتماع بين رئيس الاتحادية خير الدين زطشي والناخب الوطني رابح ماجر, توصل الطرفان الى اتفاق يقضي بإعفاء الطاقم الفني الوطني من تدريب منتخب المحليين".

وأضاف البيان "تم اتخاذ هذا القرار بالنظر إلى اقتراب المنافسات الرسمية وذلك بالسماح للطاقم الفني بالتركيز فقط على تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2019 التي ستعود إلى الواجهة شهر سبتمبر المقبل".

وأشارت الهيئة إلى تعيين خليفة لرابح ماجر عن قريب قائلة "سيتم اتخاذ قرار حول المنتخب المحلي قريبا".

وعين ماجر على رأس المنتخبين المحلي والأول شهر أكتوبر 2017, حيث سبق له وأن اشرف على المنتخب المحلي في لقاءين وديين أمام رواندا (فوز 4-1) والسعودية (خسارة 2-0) بالإضافة إلى إجراء عدة تربصات تحضيرية.