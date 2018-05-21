قايد صالح يهنئ طلبة مدرسة أشبال الأمة بولاية سطيف بعد فوزهم في منافسة بين الثانويات

هنأ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي طلبة مدرسة أشبال الأمة بولاية سطيف إثر فوزهم بلقب الدور النهائي للطبعة الثالثة لمنافسة "بين الثانويات" حسب ما أفاد به الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "على إثر تتويج فريق مدرسة أشبال الأمة بسطيف بالناحية العسكرية الخامسة بلقب الدور النهائي للطبعة الثالثة لمنافسة "بين الثانويات" على حساب منتخب ثانويات سكيكدة قدّم الفريق أحمد قايد صالحي نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تهانيه الخالصة إلى إدارة المدرسة ومن خلالها إلى أشبال الأمة الفائزين باللقب على هذه النتيجة الباهرة المحققة محفزا إياهم على ضرورة مواصلة بذل الجهود والمواظبة في التحصيل العلمي العالي والسلوك المثالي الذي يتعين أن يتحلوا به طيلة مسارهم التكويني والتعليمي".

وأضاف أن "هذا التتويج المستحق الذي يضاف إلى جملة النتائج الممتازة التي ما فتئت تُحققها مدارس أشبال الأمة التي تم إحداثها بقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يأتي ليؤكد نوعية التكوين الذي تَضْمَنُهُ مؤسسات التكوين في الجيش الوطني الشعبي بفضل الحرص والمتابعة المستمرة للقيادة العليا التي وفّرت جميع مسببات وعوامل النجاح لهذه المشاتل التعليمية حتى تصبح قطب امتياز يُزوّد جيشنا بالنخب العسكرية المستقبلية".