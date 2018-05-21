اتفاقية بين المؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي و الوكالة الفضائية الجزائرية من اجل استخدام "امثل" للقمر الصناعي ألكومسات 1

تم التوقيع هذا الاثنين بالجزائر العاصمة على اتفاقية اطار بين المؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي و الوكالة الفضائية الجزائرية من أجل الاستخدام "الأمثل" للقمر الصناعي ألكومسات 1 لحاجيات البث التلفزيوني.

و وقع هذه الاتفاقية كل من المدير العام للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي, شوقي سحنين و المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية, عزالدين أوصديق خلال حفل نظم بمركز الاتصالات الفضائية ببوشاوي التابع للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي بحضور وزير الاتصال جمال كعوان.

و تتعلق محاور التعاون الأساسية باستغلال قدرات القمر الصناعي المخصصة للبث الإذاعي و بإستراتيجية تجارية لتطوير و توسيع خدمات البث الإذاعي عن طريق القمر الصناعي في الجزائر.

كما يخص الاتفاق أيضا استغلال و صيانة المحطات الأرضية للبث الإذاعي و التلفزي و التكوين و نقل المعارف في مجال خدمات البث الإذاعي و التلفزي عن طريق القمر الصناعي و كذا الدراسة و التصميم و الهندسة الخاصة بأنظمة و خدمات البث الإذاعي و التلفزي.

و تشمل المراحل القادمة لهذا التعاون, تسويق و استغلال قدرات القمر الصناعي ألكومسات 1 المخصصة للبث الاذاعي و التلفزي, حسبما علم لدى الوكالة الفضائية الجزائرية.

و في كلمة له بهذه المناسبة, وصف كعوان توقيع هذه الاتفاقية بين المؤسستين العموميتين بـ "التاريخي", مشيدا بالعمل الذي أنجزته فرق الخبراء منذ إطلاق القمر الصناعي ألكومسات يوم 10 ديسمبر 2017 الذي يعتبر أول قمر صناعي جزائري للاتصالات السلكية و اللاسلكية و الذي يضع البلد في خانة الدول التي تتربع على أرضية اتصالات عبر الأقمار خاصة بها.

وقال الوزير أن "فرق الخبراء يعملون على قدم و ساق لتفعيل تشغيل هذا القمر الصناعي الذي يبث حاليا خمسة قنوات عمومية (القناة الأرضية, الجزائرية الثالثة, كنال الجيري, قناة القران و القناة الامازيغية) و كذا 55 قناة إذاعية بالإضافة إلى شريط الوكالة الجزائرية للأنباء".

و حيا الوزير "ثمرة عمل جماعي جبار من أجل تجسيد هذا القمر الصناعي و تشغيله قبل نهاية السنة" مبرزا "الإمكانيات الضخمة التي سخرتها السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل تجسيد هذا المشروع".

كعوان يدعو القنوات الجزائرية الخاصة الى البث عبر ألكومسات 1

و بهذه المناسبة, دعا كعوان القنوات الجزائرية الخاصة الى بث برامجها عبر القمر الصناعي الجديد ألكومسات 1.

و قال الوزير في هذا الصدد "ندعو القنوات الجزائرية الخاصة إلى الانضمام إلى القمر الصناعي الجزائري الذي هو جذاب من الجانب التقني كونه يقترح البث بتقنية عالي الوضوح (HD) الجودة العالية (SD) و كذا من الجانب التجاري زيادة على تغطيته كامل التراب الجزائري و كذا بلدان المغرب العربي و الساحل", مشيرا الى "نجاح" التجارب المتواصلة لبث القنوات العمومية.

علم من المؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي أن اثنان من مجموع 9 أجهزة إرسال المخصصة للبث القنوات التلفزية و الإذاعية الرقمية مستغلة حاليا للقنوات التلفزيونية الجزائرية و القنوات الإذاعية ال55 بتقنية عالي الوضوح (HD) الجودة العالية (SD) و أن أجهزة الإرسال الـ 7 المتبقية يمكنها استقبال إلى غاية 80 قناة بتقنية عالي الوضوح و 30 قناة بتقنية الجودة العالية و هي مفتوحة للتسويق.

و في رده على سؤال للصحافة حول بعض البرامج التي تبثها القنوات الخاصة القائمة على العنف, تأسف كعوان لهذا الأمر, مفسرا هذه الوضعية بـ "نقص في الإبداع" من طرف هذه القنوات التي "لا تمثل برامجها المجتمع الجزائري".

وفي المقابل أشاد الوزير ببعض القنوات الجزائرية الخاصة التي تقوم "بعمل بحث من أجل التحسين المستمر لبرامجها".

للتذكير, فإن مجمل القنوات الجزائرية الخاصة خاضعة للقانون الأجنبي و تبث انطلاقا من أقمار صناعية أجنبية.