بدوي يأمر بإيفاد لجنة وزارية مشتركة على"جناح السرعة"إلى المناطق التي تضررت جراء الفيضانات

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، هذا الإثنين بإيفاد لجنة وزارية مشتركة على"جناح السرعة"إلى المناطق التي تضررت جراء الفيضانات الأخيرة التي مست عدد من مناطق الوطن، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن"اللجنة التي ستتنقل تحت إشراف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى ستكون مكونة من القطاعات التي لها صلة وذلك قصد التقييم والاطلاع عن حجم الخسائر المسجلة".

وأكد الوزير خلال اجتماع موسع للمدراء العامين والإطارات المركزية بالوزارة، على ضرورة تقديم تقرير مفصل في"أقرب وقت ممكن"لإتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة.

للإشارة تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت ما بين أيام الخميس والأحد على بعض المدن والمناطق الواقعة شرق البلاد في بعض الوفيات وتسجيل العديد من الأضرار المادية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج