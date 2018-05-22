علماء يطورون مستخلصا من الشاي الأخضر يدمر الخلايا السرطانية في الرئتين

تمكن فريق من العلماء البريطانيين من تطوير مستخلص من الشاي الأخضر قادر على تدمير الخلايا السرطانية في الرئتين بعد توجيه أشعة الليزر عليه.

وقام العلماء في السنوات الأخيرة بتجربة العديد من الطرق للقضاء على أنواع السرطان ومنها الطرق الجذرية الجذعية بالإعتماد على الجسيمات النانوية العضوية أوغير العضوية،حيث تقوم هذه الجسيمات بإزالة الورم من خلال استهدافها بالليزر الذي يعمل على تسخينها وحرقها.

ووصف العلماء حجم هذه الجسيمات بالمتناهية الصغر، فكلما ازداد حجمها كلما زادت قدرتها على تدمير العديد من الخلايا السرطانية، مشيرين إلى أن هذه الجسيمات النانوية تتميز بعدم إستقرارها.

وتوصل العلماء البريطانيون إلى طريقة لتنمية هذه الجزيئات النانوية في مستحضر الشاي الأخضر، بحيث تتشكل على هيئة طبقة رقيقة على سطح السائل.

وأظهرت الدراسات أن المستخلص يمكن أن يستخدم لتجميع جزيئات نانوية صغيرة من الكادميوم والكبريت لإنتاج ثلاثة مكونات تساعد على تكوين هذه الجسيمات التي تتميز بقدرتها على إمتصاص الموجات الكهرومغناطيسية الأمر الذي يؤدي لتدمير الخلايا السرطانية في حال تمكنت من الدخول إليها.

وذكر الدكتور سودهاغار بيتشيموثو من جامعة سوانسي البريطانية"أن الأبحاث والدراسات لاتزال مستمرة من أجل الحصول على صور للخلايا السرطانية لمعرفة كيفية القضاء عليها".

المصدر : واج