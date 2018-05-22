مواعيد جديدة لرحلات الترامواي بمناسبة حلول شهر رمضان

حددت شركة استغلال الترامواي (سيترام) مواقيت جديدة لمواعيد رحلات الترامواي بالجزائر العاصمة لتتناسب مع احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم , حسبما أفاد به الإثنين بيان للمؤسسة.

وسيبقى الترامواي عمليا طيلة ايام الأسبوع من الأحد الى السبت من الساعة السابعة صباحا الى 2سا

و 45 د ليلا بينما يكون موعد آخر انطلاق للترامواي من "العناصر" في الساعة الواحدة و النصف ليلا و موعد اخر انطلاق من "درقانة وسط" على الساعة 00:14، حسب البيان.

و رمجت مواعيد الانطلاق خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الفضيل كالأتي :

آخر إقلاع قبل وقت الافطار من محطة العناصر (الرويسو) :

-الإقلاع نحو درقانة : 18سا42د

-الإقلاع نحو ميموني حمود : 18سا 50د - 19سا

-الإقلاع نحو تاماريس : 19سا15د

آخر إقلاع قبل وقت الافطار من محطة "درقانة" :

-الإقلاع نحو رويسو: 18سا27د

-الإقلاع نحوالمعدومين: 18سا35د

-الإقلاع نحو تاماريس : 18سا46د -18سا59د

وبرمجت مواعيد انطلاق آخر قاطرة خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الفضيل كالأتي :

آخر إقلاع قبل وقت الافطار من محطة "الرويسو" :

-الإقلاع نحو درقانة : 18سا50د

-الإقلاع نحو ميموني حمود : 19سا-19سا11د

-لإقلاع نحو تاماريس : 19سا22 د

آخر إقلاع قبل وقت الافطار من محطة "درقانة" :

-لإقلاع نحو رويسو: 18سا36د

-الإقلاع نحوالمعدومين: 18سا44د

-لإقلاع نحو تاماريس : 18سا52د -19سا02د.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج