مواعيد جديدة لرحلات الترامواي بمناسبة حلول شهر رمضان

حددت شركة استغلال الترامواي (سيترام) مواقيت جديدة لمواعيد رحلات الترامواي بالجزائر العاصمة لتتناسب مع احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم , حسبما أفاد به الإثنين بيان للمؤسسة.
وسيبقى الترامواي عمليا طيلة ايام الأسبوع من الأحد الى السبت من الساعة السابعة صباحا الى 2سا
و 45 د ليلا بينما يكون موعد آخر انطلاق للترامواي من "العناصر" في الساعة الواحدة و النصف ليلا و موعد اخر انطلاق من "درقانة وسط" على الساعة 00:14، حسب البيان.
و رمجت مواعيد الانطلاق خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الفضيل كالأتي :
آخر إقلاع قبل وقت الافطار من محطة العناصر (الرويسو) :
-الإقلاع نحو درقانة : 18سا42د
-الإقلاع نحو ميموني حمود : 18سا 50د - 19سا
-الإقلاع نحو تاماريس : 19سا15د
آخر إقلاع قبل وقت الافطار من محطة "درقانة" :
-الإقلاع نحو رويسو: 18سا27د
-الإقلاع نحوالمعدومين: 18سا35د
-الإقلاع نحو تاماريس : 18سا46د -18سا59د
وبرمجت مواعيد انطلاق آخر قاطرة خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الفضيل كالأتي :
آخر إقلاع قبل وقت الافطار من محطة "الرويسو" :
-الإقلاع نحو درقانة : 18سا50د
-الإقلاع نحو ميموني حمود : 19سا-19سا11د
-لإقلاع نحو تاماريس : 19سا22 د
آخر إقلاع قبل وقت الافطار من محطة "درقانة" :
-لإقلاع نحو رويسو: 18سا36د
-الإقلاع نحوالمعدومين: 18سا44د
-لإقلاع نحو تاماريس : 18سا52د -19سا02د.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج