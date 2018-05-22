مواعيد جديدة لرحلات الترامواي بمناسبة حلول شهر رمضان

22/05/2018 - 09:46

حددت شركة استغلال الترامواي (سيترام) مواقيت  جديدة لمواعيد رحلات الترامواي بالجزائر العاصمة لتتناسب مع احتياجات  المواطنين خلال شهر رمضان الكريم , حسبما أفاد به الإثنين  بيان  للمؤسسة.

وسيبقى الترامواي عمليا طيلة ايام الأسبوع من الأحد الى السبت من الساعة  السابعة صباحا الى 2سا

و 45 د ليلا  بينما يكون موعد آخر انطلاق  للترامواي من "العناصر" في الساعة الواحدة و النصف ليلا و موعد اخر انطلاق  من "درقانة  وسط" على الساعة 00:14، حسب البيان.

و رمجت مواعيد الانطلاق خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الفضيل كالأتي :

آخر إقلاع قبل  وقت الافطار من محطة العناصر (الرويسو) :

         -الإقلاع نحو درقانة : 18سا42د

          -الإقلاع نحو ميموني حمود :  18سا 50د - 19سا     

         -الإقلاع نحو تاماريس : 19سا15د

آخر إقلاع قبل وقت الافطار من محطة "درقانة" :       

         -الإقلاع نحو رويسو: 18سا27د

         -الإقلاع نحوالمعدومين: 18سا35د

         -الإقلاع نحو تاماريس : 18سا46د -18سا59د

وبرمجت مواعيد انطلاق آخر قاطرة  خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الفضيل  كالأتي :

آخر إقلاع قبل  وقت الافطار من محطة "الرويسو" :

          -الإقلاع نحو درقانة : 18سا50د

          -الإقلاع نحو ميموني حمود : 19سا-19سا11د

         -لإقلاع نحو تاماريس : 19سا22 د

آخر إقلاع قبل وقت الافطار من محطة "درقانة" :       

         -لإقلاع نحو رويسو: 18سا36د

         -الإقلاع نحوالمعدومين: 18سا44د

         -لإقلاع نحو تاماريس : 18سا52د   -19سا02د.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

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