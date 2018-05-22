وزير الخارجية الفلسطينى يسلم ملف قضية الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية

سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الإحالة للحالة فى فلسطين، حول الجرائم المستمرة التى ترتكبها إسرائيل، التى وقعت فى الماضى، والحاضر، وأى من الجرائم التى تقع فى المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المالكى طالب - خلال اجتماع رسمى مع بنسودا، هذا الثلاثاء، المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق فى الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.