ودية الجزائر- الرأس الاخضر يوم 01 جوان ابتداءً من العاشرة ليلا بملعب 5 جويلية

ستلعب المقابلة الودية بين المنتخب الوطني الجزائري و منتخب الرأس الاخضر، يوم الفاتح جوان المقبل بلعب 5 جويلية بالجزائرالعاصمة، ابتداءً من الساعة ال00ر22سا, حسب ما افادت به الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم .

وسيلعب "الخضر" مقابلة ودية ثانية ضد المنتخب البرتغالي يوم 7 جوان المقبل بملعب ايستاديو دو سبور بلشبونة، في اطار تحضيرات المنتخب البرتغالي الاخيرة لمونديال روسيا (2018 ). وتدخل هاتان المقابلتان الوديتان في اطار تحضيرات التشكيلة الوطنية الجزائرية للمنافسات الرسمية المقبلة, منها تصفيات كاس امم افريقيا 2019 .

وسيتنقل المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب الوطني رابح ماجر، في الجولة الثانية من تصفيات كاس أمم افريقيا 2019 الى بانجول من اجل مواجهة منتخب غامبيا .