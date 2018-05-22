إنطلاق فعاليات الأسبوع الافريقي بمقر اليونسكو و الجزائر ضيفة الشرف

افتتحت هذا الثلاثاء فعاليات الأسبوع الافريقي بمقر منظمة اليونيسكو بحضور وزير الثقافة عزالدين ميهوبي و عديد من الشخصيات التي تمثل القارة

و تندرج هذه التظاهرة التي تشارك فيها الجزائر كضيفة شرف على مدار أسبوع في اطار الاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا يوم 25 ماي الذي يصادف ذكرى إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية يوم 25 ماي 1963 بأديس أبيبا (اثيوبيا).

و أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في كلمة القاها بهذه المناسبة أن التراث الثقافي الذي يعد ملكا إنسانيا "هو نتيجة ومصدر للعيش معا" مبرزا أنه يعبر عن المعاش المشترك.

وأوضح الوزير أن "التراث الأفريقي هو مِلك للإنسانية و يعد نتيجة ومصدرا للعيش معا في آن واحد", مضيفا أن التراث "يعبر عن المعاش المشترك".

وذكر ميهوبي في هذا الصدد بإحياء اليوم العالمي للعيش معا في سلام الأسبوع المنصرم في كل العالم وهي مبادرة جزائرية صادقت عليها الأمم المتحدة شهر ديسمبر الماضي.

وقال الوزير أن "هذا المفهوم والتصور والفلسفة والرؤية يهدف في ظل الفوضى التي تشهدها المعمورة إلى تقديم أفق وطريق وسبيل للإنسانية كما انه يسمح ببروز عالم خاص بكل البشر ما تشابه منهم وما اختلف "مشيرا إلى أنه "في الجزائر يُحتفل بالعيش معا دائما وبطرق مختلفة من خلال تناول الطعام سويا خاصة طبق الكسكس".

وكشف وزير الثقافة في هذا الصدد أن الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا قد اجتمعوا بالجزائر العاصمة منذ أيام واتفقوا على اقتراح تسجيل طبق الكسكس من طرف اليونيسكو كمنتوج "لمعرفة ومهارة القرن ومصدرا للقيم والممارسات لصالح العيش معا في سلام"مؤكدا ان الجزائر قدمت جزءا من تراثها عبر تسجيله في مختلف قوائم اتفاقية اليونيسكو المتعلقة بصون التراث الثقافي غير المادي المصادق عليها في 17 أكتوبر 2003 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2016.

وأبرز الوزير في هذا الصدد أن الجزائر أطلقت "مبكرا" برنامجا للتعريف والجرد من خلال اصدار مرسوم سنة 2005 الذي أسس البنك الوطني لبيانات التراث الثقافي غير المادي.

وأوضح ميهوبي أن هذه الاتفاقية "تُعنى بموروثاتنا الثمينة والهشة وغير المادية".

كما ذكر المسؤول الأول عن قطاع الثقافة بإنشاء مركز صنف 2 بالجزائر العاصمة لحفظ التراث الثقافي غير المادي والذي ابرم اتفاق انشائه في فبراير 2014 بين الحكومة الجزائرية واليونيسكو والذي صادق عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في ديسمبر 2015.

وأعلن الوزير أن الجزائر ستنظم معرضا كبيرا لكل عناصر القارة المسجلة في قوائم التراث الثقافي غير المادي للإنسانية.

و أكد المنظمون أنه سيتم من خلال مختلف النشاطات و الاحتفالات ابراز غنى التراث و التنوع الثقافي الافريقي، داعين الى إحداث تقارب بين الشعوب.

و يقترح برنامج هذه التظاهرة عروضا و مؤتمرات و أفلام و كذا مناسبات لتذوق أطباق فن الطبخ الافريقي كما سيشهد حفل الافتتاح عرضا موسيقيا يؤديه المطرب المالي بابا ساكو و فرقة الزرنة الجزائرية.

و في كلمة له بهذه المناسبة، أشار رئيس لجنة تنظيم هذا الاسبوع الافريقي و الممثل الدائم لمصر بمنظمة اليونيسكو إيهاب بدوي الى التنوع و الثراء الثقافي التي تزخر بهما افريقيا، مؤكدا ان مثل هذه التظاهرات التي تنظم بمنظمة اليونيسكو من شأنها تحسيس المجموعات الأخرى حول التنوع التي تزخر به افريقيا التي تعتبر مهد البشرية.

و في هذا السياق أكد أن عدد الملفات المودعة لدى اليونيسكو من أجل التسجيل في قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي لا يعكس الثروة و التنوع الثقافي الافريقي، داعيا الدول الافريقية الى دفع المزيد من الملفات من أجل المحافظة على التراث الثقافي غير المادي.