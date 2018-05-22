البطولة الإفريقية للشطرنج : الجزائر تحقق أربع ميداليات منها واحدة ذهبية

حقق المنتخب الجزائري للشطرنج (رجال - سيدات) أربع ميداليات (1 ذهبية, 3 برونزية) خلال البطولة الإفريقية (فردي/أكابر) التي جرت بمدينة ليفينغستون الزامبية من 12 إلى 22 ماي الجاري, حسب الاتحادية الجزائرية للعبة هذا الثلاثاء.

وتوجت الجزائرية أمينة مزيود بالذهبية, فيما نالت مواطنتها صبرينة لطرش ثلاث برونزيات.

من جهتهم, اكتفى الذكور بمركز سادس حققه محفوظ أوصديق, في ظل غياب الأستاذ الكبير محمد حدوش والأستاذ الدولي عدلان عراب, واللذين يستعدان لخوض دورة منطقة إفريقيا (4.1) والمقررة من 19 إلى 29 جوان بباماكو المالية والتي ستجمع سبعة بلدان (الجزائر, مالي, السينغال, المغرب, تونس, ليبيا وموريتانيا).

وبالإضافة إلى الجزائر وزامبيا (البلد المنظم), شاركت عشر دول في البطولة الإفريقية للفردي ويتعلق الأمر بكل من زيمبابوي, الموزمبيق, مصر, انغولا, ناميبيا, جنوب إفريقيا, بوتسوانا, السيشل, أوغندا ومالاوي.

المصدر: واج