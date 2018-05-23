بن غبريت تؤكد من غرداية توفير كل شروط تكافؤ الحظوظ للمترشحين

صرحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الأربعاء بالمنيعة بولاية غرداية أن السلطات العمومية وفرت كل الشروط الضرورية التي تضمن تكافؤ الحظوظ لمجموع المترشحين في مختلف الإمتحانات

المدرسية .

وأوضحت الوزيرة " أن جميع الإجراءات التي تقوم بها الدولة تهدف إلى تحسين نوعية المنظومة التربوية عبر كافة التراب الوطني بما يسمح بتكافؤ الحظوظ لمجموع المترشحين في مختلف الإمتحانات".

وذكرت بن غبريت على هامش إعطاءها إشارة انطلاق امتحانات نهاية الطور الإبتدائي،أن وضع أدوات تقييم بقطاع التربية الوطنية ستضمن أريحية لمجموع المترشحين من خلال ضمان كافة الشروط الضرورية لنجاحهم في مشوارهم الدراسي.

وأكدت وزيرة التربية الوطنية أن الأمر بات "حتميا" لدعوة أولياء التلاميذ والشركاء الإجتماعيين من جهة ،والهيئات التربوية من جهة أخرى، لمكافحة الغش في الإمتحانات المدرسية بما يسمح بالإرتقاء بالمستوى التعليمي.

وفي هذا الجانب حثت مجموع المتدخلين المعنيين لتظافر الجهود من أجل ضمان نقلة "نوعية" في المجال التربوي وتحسين بيئة المدرسة الجزائرية.

ولدى تطرقها لموضوع نهاية السنة الدراسية،ترى الوزيرة أن نهاية السنة الدراسية ينبغي أن تكون في الـ 30 جوان من كل سنة ، حتى و إن تم استكمال المقررات الدراسية ، موضحة أن المدرسة تظل فضاء للمعرفة والتربية وأيضا للإبتكار والتنشيط الثقافي .

ومن جهة أخرى، أعلنت نورية بن غبريت عن فتح في "القريب" مركز للمسابقات لتوظيف المعلمين بالولاية المنتدبة المنيعة التي تسجل 1.200 مترشحا للتقليل من تكاليف التنقل الباهضة إلى غرداية .

وفي ختام مراسم إطلاق إشارة إمتحانات نهاية الطور الإبتدائي ، أشادت الوزيرة بالظروف التي تجرى فيها الإختبارات.

وستشرف وزيرة التربية الوطنية على فتح أظرفة مواضيع اختبارات الفترة المسائية من هذه الدورة بالمدرسة الإبتدائية "الإمام علي " بحاسي مسعود (ورقلة)،وتعاين منشآت تربوية .

ويرافق الوزيرة في هذه الزيارة وفد عن لجنتي التربية بغرفتي البرلمان وممثلين عن الشركاء الإجتماعيين.