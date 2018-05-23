العراق:العبادي يؤكد تطابق وجهات النظر مع الصدر بشأن تشكيل الحكومة

أعلن حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي الحاليي أمس الثلاثاء عن وجود تطابق شبه كامل في وجهات النظر مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول تشكيل الحكومة القادمة في العراق.

وقال العبادي في تعليقه على التحالفات المرتقبةي خلال لقاء صحفي "التقينا بسماحة السي مقتدى الصدري وكان هناك تطابق في وجهات النظر بشأن تشكيل الحكومة القادمة والتي يجب أن تكون قوية ومدعومة وجامعة وعابرة للطائفية والإثنية وبعيدة عن المحاصصة".

وأضاف أن التطابق في الاراء مع الصدر كان "شبه كامل"ي مؤكدا أن الطرفين أكدا أن الحكومة الجديدة يجب أن "تتمكن من التصدي لجميع المسائل الأساسية للبلد وتكون مدعومة".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة أن تتكون الحكومة العراقية الجديدة من التكنوقراطي لافتا إلى أن "الخلاف سيساهم في عرقلة تقدم العراقي والاتفاق السريع سيجعله يتقدم سريعا".

ودعا العبادي الكتل السياسية إلى الالتزام بالجدول الدستوري لانعقاد مجلس النواب وتشكيل الحكومة مشيرا إلى أهمية أن تكون فترة تشكيل الحكومة الجديدة أقصر من الفترة الدستورية المحددة.