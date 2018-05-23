ماجر يستدعي مبولحي وحليش وفغولي تحسبا لوديتي جزر الرأس الأخضر والبرتغال

وجه الناخب الوطني رابح ماجر الدعوة لقائمة تضم 24 لاعبا، من بينهم الحارس مبولحي و حليش و فغولي، للدخول في تربص تحضيري من الـ 28 ماي الجاري إلى الـ 8 جوان المقبل بالمركز الفني بسيدي موسى (الجزائر) تحسبا للمقابلتين الوديتين التي سيلعبها الخضر ضد كل من منتخب جزر الرأس الأخضر يوم الفاتح جوان المقبل بملعب 5 جويلية (الجزائر)، ومنتخب البرتغال يوم الـ 7 جوان المقبل بلشبونة حسب ما افادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مساء الثلاثاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت .

وقد اتسمت القائمة المعلن عنها بعودة حارس عرين المنتخب الوطني السابق رايس وهاب مبولحي ورفيق حليش وسفيان فغولي .

وبعد استبعاده من التشكيلة التي شاركت في نهائيات كاس امم افريقيا 2017 ، لم يتم استدعاء فغولي للتشكيلة الوطنية منذ شهر جوان 2017 ، عندما كان المنتخب تحت قيادة المدرب الاسباني لوكاس الكاراس، فيما لم يكن مبولحي ضمن خيارات رابح ماجر منذ تولي الاخير زمام العارضة الفنية للخضر شهر اكتوبر (2017 ).

وبالمقابل ، يعود آخر ظهور لحليش مع المنتخب الوطني الى تاريخ الـ 30 مارس من سنة 2015 ، خلال المواجهة الودية التي جمعت التشكيلة الوطنية بنظيرتها العمانية بالدوحة (4-1).

-- قائمة اللاعبين :

-- حراسة المرمى : فوزي شاوشي ، رايس وهاب مبولحي ، عبد القادر صالحي

-- الدفاع: اسلام عروس، مختار بلخيتر، محمد نعماني، عيسى ماندي، فاروق شافعي ، رفيق حليش، مختار بن موسى، رامي بن سبعيني .

--وسط الميدان: محمد بوخنشوش ، زين الدين فرحات، كارل مجاني ، محمد بن خماسة، نبيل بن طالب ، اسماعيل بن ناصر .

-- خط الهجوم: سفيان فيغولي، هلال العربي سوداني ، سيد علي لكروم ، ياسين براهيمي ، رياض محرز ، بغداد بونجاح ، اسلام سليماني