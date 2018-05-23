خمسة إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست وسكيكدة

سّلم خمسة إرهابيين أنفسهم هذا الأربعاء للسلطات العسكرية بتمنراست وسكيكدة وبحوزتهم اسلحة وذخيرة حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأكد ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلم خمسة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بالناحيتين العسكريتين الخامسة والسادسة ويتعلق الأمر بثلاثة إرهابيين بتمنراست وهم "غربي أحمد" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015 و"غدير عبد الناصر" الذي التحق بالجماعات الإرهابية في نفس السنة و"عماري لزهر" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016.

وأضاف نفس البيان أن الإرهابيين كان بحوزتهم ثلاث مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وخمسة مخازن ذخيرة مملوءة.

وأشار ذات المصدر إلى أن إرهابين آخرين "قد سلما نفسيهما بسكيكدة حيث تم ضبط بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وستة مخازن ذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان. ويتعلق الأمر بكل من المسمى "مرابط رابح" المكنى "شعيب" الذي كان ينشط كمختص في صناعة المتفجرات والمسمى "بوخالفة حسين" المدعو "شرحبيل" وقد كان هذان الإرهابيان قد التحقا بالجماعات الارهابية سنة 2002."

وفي سياق متصل وبفضل استغلال المعلوماتي ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف بسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة في حين دمرت مفرزة أخرى تسع قنابل تقليدية الصنع بتيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى.

