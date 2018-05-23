الكرة الطائرة :المجمع البترولي ونادي برج بوعريريج, ينشطان نهائي كأس الجزائر السبت القادم بقاعة حرشة

سينشط فريقا المجمع البترولي و نادي برج بوعريريج (رجال) المباراة النهائية لكأس الجزائر في الكرة الطائرة يوم السبت المقبل (سا 30ر22) بقاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة حسب ما أعلنت عنه هذا الأربعاء الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة.

وكان المجمع قد تأهل للمحطة الأخيرة للمنافسة الشعبية, على حساب نجم سطيف (3-1), بينما وجد نادي البرج حامل الكأس منذ عدة مواسم صعوبات كبيرة للفوز على جمعية الشلف في الشوط الخامس و الفاصل (3-2).

و سجلت التشكيلة البرايجية التي تطمح للفوز بكأسها التاسعة و الخامسة على التوالي, إنجازا كبيرا بتأهلها للنهائي الحادي عشر تواليا (منذ 2008 إلى يومنا هذا) بحصيلة إيجابية (7 انتصارات - 3 هزائم).

أما المجمع البترولي, فلم يفز سوى بكأس واحدة بتسميته الجديدة: كان ذلك خلال موسم 2010 على حساب ...نادي برج بوعريريج (3-1), بينما عادت الكؤوس العشرة الأخرى لمولودية الجزائر سابقا) ما بين 1984 و 2007.

ونشط الفريقان آخر مباراة نهاية بينهما في طبعة 2016 (فوز البرج 3-0).