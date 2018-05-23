سوناطراك : تراجع طفيف في حجم صادرات النفط خلال الثلاثي الأول لـ 2018

سجلت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك تراجع بـ 3 بالمائة من حجم صادرات النفط خلال الثلاثي الأول لـ 2018 مقارنة بنفس الفترة لـ 2017, حسبما كشف عنه اليوم الأربعاء بالجزائر, المدير التنفيذي للإستراتيجية و التخطيط و الإقتصاد لمجمع سوناطراك, فريد غزالي.

و تراجع الحجم من 28 مليون طن مكافئ بترول خلال الثلاثي الأول لـ 2017 الى 2ر27 مليون طن مكافئ بترول خلال الثلاثي الأول لـ 2018, حسب توضيحات غزالي خلال ندوة صحفية خاصة بتقديم حصيلة نشاطات لمجمع سوناطراك و إستراتيجيته المتعلقة بالتصفية.

و يعود هذا التراجع الطفيف, حسب المسؤول, إلى إدخال عملية "البروسيسنغ" على المستوى الدولي و التي تسمح لسوناطراك بكراء معدات مصافي بترول في بلد آخر للقيام بعملية التكرير و التي تسمح للمؤسسة الوطنية بالحصول على بنزين بأسعار أقل, مشيرا إلى أن كمية البترول المكرر على المستوى الدولي بلغت 400.000 طن خلال الثلاثي الأول لـ 2018, ما يفسر التراجع في كميات البترول المصدر.

و فيما يخص رقم الأعمال المتعلق بصادرات المحروقات, قال المسؤول أنه قد بلغ 8ر9 مليار دولار خلال الثلاثي الأول لـ 2018 مقابل 4ر8 خلال الثلاثي الأول لـ 2017, أي بارتفاع قدره 17 بالمائة.

و أرجع المسؤول هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النفط بـ 15 دولار و هذا من 53 الى 68 دولار.

من جهته, قال المدير التنفيذي للمالية بالمجمع, محمد كروبي, أن رقم الأعمال المتعلق بصادرات المحروقات كان بإمكانه أن يكون اكبر لو لم تكن هناك عملية تكرير البترول بالخارج التي سمحت بتقليص واردات البنزين.

و فيما يتعلق برقم الأعمال المحقق من قبل سوناطراك على المستوى الوطني, قال كروبي أنه بلغ 82 مليار دينار خلال الثلاثي الأول لـ 2018 مقابل 77 مليار دينار خلال الثلاثي الأول لـ 2017, أي بارتفاع قدره 6 بالمائة.

و بهذا دفعت سوناطراك 754 مليار دينار للخزينة العمومية كجباية بترولية خلال الثلاثي الأول لـ 2018, أي بارتفاع قدره 40 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول لـ 2017.

و فيما يخص فاتورة استيراد البنزين, قال كروبي أنه خلال جانفي 2017, بلغت 6 مليار دينار مقابل 22 مليار دينار مقارنة بيناير 2017 بفضل ادخال عملية "البروسيسنغ".

من جهة أخرى, فيما يخص الإنتاج الأولي لسوناطراك فقد بلغ 6ر49 مليون طن مكافئ بترول خلال الثلاثي الأول لـ 2018 مقابل 50 مليون طن مكافئ بترول خلال الثلاثي الأول لـ 2017, اي بتراجع قدره 1 بالمائة.

و يعود هذا التراجع إلى احترام اتفاق تحديد الإنتاج لمنظمة أوبك و كذا أعمال صيانة التجهيزات (توقف لمدة شهر بحاسي بركين), حسب غزالي.

أما فيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي, فقد بلغ 6ر34 مليار م3 خلال الثلاثي الأول لـ 2018 مقابل 4ر34 مليار م3 خلال الثلاثي الأول لـ 2017, أي بارتفاع قدره 1 بالمائة بين الفترتين و 103 بالمائة مقارنة بالأهداف المسطرة.